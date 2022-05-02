Ед Ширан и Антитіла — 2step: слушать онлайн, текст (слова) песни

Это произошло! Британский певец Эд Ширан и украинская группа «Антитіла», участники которой сейчас стоят на защите Украины, представили общий трек «2step».

«Предложение от команды Эда записать общую песню – это еще одно выражение поддержки со стороны народа Великобритании и беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощные импульсы, – написали «Антитіла» на своей странице в инстаграм. – Антитіла выполняли свою работу как солдаты, нам было нелегко создавать и записывать украинские тексты и вокал в студии. Кроме того, под оккупацией была студия Bobina Records, где мы записывали собственные песни. Но благодаря Максиму Сиволапу, нашему другу и неизменному соавтору и аранжировщику многих песен, мы сделали свое дело».

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Напомним, что песня была анонсирована после того, как Антитела записали обращение к Эду Ширану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official)

«В украинском тексте к песне Эда Ширана 2Step я решил поведать его собственную историю о том, как началась война для моей семьи. И это не только моя история, это история миллионов украинцев, чьи семьи разлучили ужасные бомбардировки и война, а иногда и навсегда», – говорит Тарас Тополя.

Все деньги от монетизации видео на Youtube и гонорары пойдут на благотворительность Music Saves UA.

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«Антитела» отмечают, что видео посвящено Дмитрию Манифесту, украинскому режиссеру, жизнь которого оборвалась слишком рано.

Режиссер и продюсер клипа Дмитрий Шмурак – близкий друг Дмитрия Манифеста. Он и его команда профессионально и досконально реализовали все, что было в его мысли, зная, что группа «Антитіла» не сможет полноценно приобщиться к съемкам.