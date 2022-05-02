Пол Маккартни вышел на сцену с украинским флагом



Артист не остался равнодушным к войне, которую начала россия

Британский музыкант и один из основателей The Beatles Пол Маккартни поддержал украинцев на концерте в США. Во время выступления в городе Спокан, Вашингтон, звезда вынес на сцену флаг Украины и начал им размахивать. Об этом пишет издание Independent.

@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine. pic.twitter.com/udFz4NTYJA — Christa Hazel (@ChristaHazel) April 29, 2022

Случилось это в рамках мирового тура артиста под названием Got Back. Это уже второй раз, когда Пол Маккартни публично привлекает внимание к войне России против Украины. В феврале он опубликовал фото с Майдана Незалежности и вспомнил визит в Украину.

«Вспоминаем, как играли для наших друзей в Украине на Майдане Незалежности 2008 года и думаем о них в это тяжелое время. Мы посылаем свою любовь и поддержку», – написал музыкант.

Фото: Getty Images

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