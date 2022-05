Пол Маккартни вышел на сцену с украинским флагом

Артист не остался равнодушным к войне, которую начала россия

Британский музыкант и один из основателей The Beatles Пол Маккартни поддержал украинцев на концерте в США. Во время выступления в городе Спокан, Вашингтон, звезда вынес на сцену флаг Украины и начал им размахивать. Об этом пишет издание Independent.

@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine. pic.twitter.com/udFz4NTYJA

— Christa Hazel (@ChristaHazel) April 29, 2022