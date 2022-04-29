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Артем Пивоваров — «До весни»: прем’єра пісні-дуету зі Златою Огнєвіч

Артем Пивоваров — До весни: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Слухай онлайн пісню Артема Пивоварова «До весни» на сайті Нового каналу

У рамках авторського культурного проекту «Твої Вірші, Мої Ноти» Артем Пивоваров презентував роботу «До весни» за участю Злати Огнєвіч. Цього разу артист запрошує слухачів зануритися у творчість поета-містика Богдана-Ігоря Антонича. Саме її він ретранслює через свій музичний світогляд.

Артем Пивоваров — «До весни»: слухати онлайн

 

Творчість Богдана-Ігоря Антонича позначена міфософічним ставленням до природи, монументальними образами космосу та океанічних стихій, сплетінням фантастичних і реалістичних мотивів. Вона вражає розмаїттям несподіваних зорових, кольорових та звукових образів, багатством живописних та музичних асоціацій, художнім сприйняттям світу.

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Артем Пивоваров — «До весни»: текст (слова) пісні

Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках

Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках,
що з дна сріблистим мохом сяяла

Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках,
що з дна сріблистим мохом сяяла

Направо льон і знову льон наліво,
Дібровою весілля йде, і скрипки ті…
Направо льон і знову льон наліво

До весни
До весни

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