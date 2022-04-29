Артем Пивоваров — До весни: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Подарували Tesla та взяли до рук зброю: як екс-учасники «Фабрики зірок» борються проти окупантів
Слухай онлайн пісню Артема Пивоварова «До весни» на сайті Нового каналу
У рамках авторського культурного проекту «Твої Вірші, Мої Ноти» Артем Пивоваров презентував роботу «До весни» за участю Злати Огнєвіч. Цього разу артист запрошує слухачів зануритися у творчість поета-містика Богдана-Ігоря Антонича. Саме її він ретранслює через свій музичний світогляд.
Артем Пивоваров — «До весни»: слухати онлайн
Творчість Богдана-Ігоря Антонича позначена міфософічним ставленням до природи, монументальними образами космосу та океанічних стихій, сплетінням фантастичних і реалістичних мотивів. Вона вражає розмаїттям несподіваних зорових, кольорових та звукових образів, багатством живописних та музичних асоціацій, художнім сприйняттям світу.
Макс Барських — Don’t Fuck with Ukraine: слухаємо нову пісню, присвячену ЗСУ та народному спротиву
В 2022 році українці проживають зовсім незвичну весну, яка, здається, може бути тільки в страшному сні, тільки в ілюзіях…
Артем Пивоваров — «До весни»: текст (слова) пісні
Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках
Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках,
що з дна сріблистим мохом сяяла
Ти весно синьоока,
тобі мої пісні складаю я
Ти вода у потоках,
що з дна сріблистим мохом сяяла
Направо льон і знову льон наліво,
Дібровою весілля йде, і скрипки ті…
Направо льон і знову льон наліво
До весни
До весни