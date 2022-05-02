Дмитрий Комаров снял видео разрушенного города Харьков: Салтовка, какой я ее увидел

Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров показал самый большой жилой массив Украины, расположенный на востоке города Харькова, разрушенный орками

Дмитрий продолжает открывать россиянам глаза на происходящее в Украине. Видео он опубликовал в своих соцсетях.

– Харьков. Полдома просто разрушено. Если присмотреться, то можно увидеть, что местами остались сквозные просветы. Успел сделать только 4 похожих фото, больше снять не успел, потому что наши автомобили увидели из беспилотника и начался обстрел, – рассказал телеведущий.

По словам Дмитрия и многих жителей Харькова, такой дом, к сожалению, не единственный — сотни домов разрушены.

– Только полный недоумок сможет поверить в ту чушь о «спецоперации», которую проводит российская пропаганда и руководство россии. Армия рф – убийцы. Молчаливое согласие россиян – соучастие, – подчеркнул Дмитрий Комаров.

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По словам телеведущего, поддерживающим войну нет оправдания. И мы с ним полностью согласны.

Фото — скриншот из видео

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