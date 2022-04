Макс Барських — Don't Fuck with Ukraine: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Прем’єра синглу відбулася завдяки європейському дистриб’ютору

Don’t fuck with Ukraine — саундтрек підтримки бойового духу українського народу, який став квінтесенцією головних фраз під час війни.

Макс Барських — Don’t Fuck with Ukraine: слухати онлайн

За словами Барських, після ліричної воєнної колискової «Буде весна» співакові захотілось створити такий інтернаціональний трек, який покаже силу українців усьому світові. Тому, крім куплетів англійською, особливу увагу привертає український фольклор, написаний без цензури, але з елементами гумору, який Максу вдалося записати у Львові.

— Багато хто з самого початку не вірив в Україну, і думали, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною та мужньою, — прокоментував прем’єру Макс Барських. — Однак, вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться з російським нашестям. І цей прецедент змінює не лише нашу країну, але й увесь світ. Наш приклад покликаний заражати інші народи.

Нова пісня Барських присвячена українським військовим, честь і мужність яких вражає співака особисто. Також вона стосується і народного спротиву, завдяки якому світ є свідком народження єдиної сили України.

Макс Барських — Don’t Fuck with Ukraine: текст (слова) пісні

I got ice in my veins

Loaded guns, I’m insane

Fight for peace in my land

Enemies laying dead

We kick shit with my troop

Iron tanks, bulletproof

We attack, we don’t play

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Ра та та та та та та

Розбігалася русня

Ра та та та та та та

Слава нашим пацанам

Ру ту ту ту ту ту ту

Ваші танки роз’*бу

Ру ту ту ту ту ту ту

Вам п*зда від ЗСУ

You can try to invade

With your guns and your tanks

We prepared for the game

We destroy fucking snakes

Be aware of the beasts

They will tear you in piece

We attack we don’t play

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Don’t fuck with Ukraine

Russian warship! Go fuck yourself!

Russian warship! Go fuck yourself!

Russian warship! Go fuck yourself!

Russian warship! Go fuck yourself!

Ра та та та та та та

Розбігалася русня

Ра та та та та та та

Слава нашим пацанам

Ру ту ту ту ту ту ту

Ваші танки роз’*бу

Ру ту ту ту ту ту ту

Вам п*зда від ЗСУ