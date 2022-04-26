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Макс Барских выступит на конференции MusicCon в рамках Billboard Music Awards 2022

Макс Барских выступит на конференции MusicCon в рамках Billboard Music Awards 2022

Певец расскажет международному сообществу о войне в Украине

Макс Барских получил приглашение выступить на Billboard MusicCon, которое пройдет с 13 по 14 мая в Лас-Вегасе. Конференция будет предшествовать церемонии вручения наград Billboard Music Awards-2022. Программа MusicCon будет состоять из дискуссионных панелей, одну из которых возглавит Макс Барских. На панели, получившей название в честь его песни Don’t Fuck with Ukraine!, музыкант выступит с речью, в которой из первых уст расскажет международной аудитории о том, что происходит в Украине прямо сейчас. Также Барских исполнит песню, посвященную событиям последних двух месяцев – военную колыбельную «Будет весна».

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На MusicCon соберутся лидеры и инсайдеры мировой музыкальной индустрии, множество представителей международных СМИ, чтобы обсудить важнейшие вопросы и вызовы, возникающие сегодня перед потребителями аудиовизуального контента.

Макс Барских выступит на конференции MusicCon в рамках Billboard Music Awards 2022

Вместе с Максом Барским на конференции выступят мировые звезды и деятели индустрии: Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсия (менеджер Фарела Уильямса), Диана Сахим (менеджер супергруппы Swedish House Mafia) и многие другие. Макс посетит премию Billboard Music Awards, которая состоится 15 мая после завершения конференции.

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