Микки Рурк раскритиковал США и НАТО: актер призвал немедленно помогать Украине

Актер Микки Рурк жестко «прошелся» по США и НАТО из-за войны в Украине, он призвал еще больше помогать нам из-за агрессии россии

В Instagram Рурк отметил, что не может спокойно наблюдать события в Украине. Он обратил внимание, что каждый день погибают невинные украинцы, а Зеленский просит немедленно дать стране все необходимое для защиты от оккупантов.

Актер удивляется, почему НАТО и США не спешат помогать Украине. Он напомнил, что украинцы живут под постоянными обстрелами и бомбежками.

– Забудьте все это говно, как вы ведете честную или нечестную войну. Снимите ваши бл****** (белые) перчатки и дайте этому народу все, в чем он сейчас нуждается, — написал он.

Также Рурк упомянул новоназначенного Дворникова:

— Теперь, чтобы усугубить ситуацию, Россия посылает пресловутого генерала Александра Дворникова. Его репутация хорошо известна со времен войны в Сирии, он снова убивает мирных гражданских. Он – безжалостный мясник.

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Актер добавил, что у его помощника Димы 12 родных находятся в Украине, и каждый день Рурк узнает, как кого-то из родных Димы убивают.

Фото — Getty Images

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