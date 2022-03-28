Светлану Лободу исключили из черного списка theylovewar: за что туда отправляют и почему потом вычеркивают звезд

Известный блоггер и бизнесмен Петр Заставный создал платформу с именами персон, которые поддерживают россию или умалчивают войну, среди них есть и украинские звезды. Мы решили разобраться, почему они попали в список, и есть ли шанс оттуда исчезнуть.

После нападения России на Украину многие артисты, блогеры, певцы публично озвучили свою позицию. Одни остро осуждают действия путина и выступают против войны, другие публично не выражают свою позицию, молча терпят агрессию рф или распространяют фейки. Украинский блоггер, продюсер Петр Заставный создал платформу theylovewar.com со списком таких персон.

– Уверен, что идея создания подобного портала была в мыслях у украинцев давно, – говорит блогер. – Сначала хотел составить список мировых брендов, которые не ушли из россии. Но доработал идею о звездах и выступил инициатором создания платформы.

Список поделен на три категории: артисты, инфлюенсеры, политические деятели. Под фото есть значок-ссылка на страницу в Instagram или другие соцсети, позволяющая перейти сразу на страницу к тому или иному лицу. Сейчас команда собирает скриншоты с доказательствами.

– В мою сторону были угрозы и просьбы, чтобы убрать из списка определенных лиц, но мне кажется, что это, скорее, шаги отчаяния, – объясняет Петр. – Преданные фанаты поддерживали позицию «звезд». Это разжигало негатив между ними и осуждающими. Мы объясняли, что фото исчезнет с платформы только после их публичного признания войны. Считаем своим лучшим результатом, что некоторые из опубликованных признали свою ошибку, определились с собственной позицией и начали говорить правду о нападении россии на Украину.

Нескольких персон после этого убрали из черного списка. К примеру, LOBODA, которая начала не только говорить о войне в соцсетях, но и активно вести волонтерскую деятельность в поддержку украинцев. Артистка рассказала, как волонтерит в Латвии. Она превратила свой офис в штаб для помощи, закупает средства гигиены и продукты украинским беженцам. А еще перечислила 1,5 миллиона гривен в фонд «Маша» Маши Ефросининой.

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