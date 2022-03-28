Новый канал>G.space>Новости

Светлану Лободу исключили из черного списка theylovewar: за что туда отправляют и почему потом вычеркивают звезд

Светлану Лободу исключили из черного списка theylovewar: за что туда отправляют и почему потом вычеркивают звезд

Известный блоггер и бизнесмен Петр Заставный создал платформу с именами персон, которые поддерживают россию или умалчивают войну, среди них есть и украинские звезды. Мы решили разобраться, почему они попали в список, и есть ли шанс оттуда исчезнуть.

После нападения России на Украину многие артисты, блогеры, певцы публично озвучили свою позицию. Одни остро осуждают действия путина и выступают против войны, другие публично не выражают свою позицию, молча терпят агрессию рф или распространяют фейки. Украинский блоггер, продюсер Петр Заставный создал платформу theylovewar.com со списком таких персон.

Светлану Лободу исключили из черного списка theylovewar: за что туда отправляют и почему потом вычеркивают звезд

– Уверен, что идея создания подобного портала была в мыслях у украинцев давно, – говорит блогер. – Сначала хотел составить список мировых брендов, которые не ушли из россии. Но доработал идею о звездах и выступил инициатором создания платформы.

Список поделен на три категории: артисты, инфлюенсеры, политические деятели. Под фото есть значок-ссылка на страницу в Instagram или другие соцсети, позволяющая перейти сразу на страницу к тому или иному лицу. Сейчас команда собирает скриншоты с доказательствами.

Светлану Лободу исключили из черного списка theylovewar: за что туда отправляют и почему потом вычеркивают звезд

– В мою сторону были угрозы и просьбы, чтобы убрать из списка определенных лиц, но мне кажется, что это, скорее, шаги отчаяния, – объясняет Петр. – Преданные фанаты поддерживали позицию «звезд». Это разжигало негатив между ними и осуждающими. Мы объясняли, что фото исчезнет с платформы только после их публичного признания войны. Считаем своим лучшим результатом, что некоторые из опубликованных признали свою ошибку, определились с собственной позицией и начали говорить правду о нападении россии на Украину.

Нескольких персон после этого убрали из черного списка. К примеру, LOBODA, которая начала не только говорить о войне в соцсетях, но и активно вести волонтерскую деятельность в поддержку украинцев. Артистка рассказала, как волонтерит в Латвии. Она превратила свой офис в штаб для помощи, закупает средства гигиены и продукты украинским беженцам. А еще перечислила 1,5 миллиона гривен в фонд «Маша» Маши Ефросининой.

Читай также:

Победители Оскар 2022: Кто получил премию в номинациях 

Шон Пенн призывает дать возможность Зеленскому выступить на Оскаре 2022

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь