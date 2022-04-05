Потап шокировал видео, на котором мать окукпанта меняет сына на деньги

Украинский артист отреагировал на обращение матери решиста к путину

Украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап опубликовал видео с матерью российского оккупанта, требовавшей от властей россии компенсацию за потерю кормильца во время «спецоперации» в Украине. Знаменитость шокировала подобная позиция.

В видео мама русского оккупанта говорит: «Я мама военнослужащего России Таджиева Вадима Владимировича, живого или погибшего в ходе военной спецоперации на территории Украины. Обращаюсь к Путину и прошу выделить из специального фонда денежную компенсацию в размере 10 миллионов рублей в связи с утратой кормильца».

Таким образом, Потап демонстрирует доказательства того, что для россиян жизни даже их детей ничего не значат.

«Идет торговля. Вы ничего не получите, кроме позора. Какой ужас. Они меняют детей на деньги. На деньги, которые никогда не увидят. Какой позор», — прокомментировал видео Потап.

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