Война в Украине: Оля Полякова запускает онлайн-проект в поддержку военных

Артистка запускает инициативу для поднятия морального духа тех, кто находится на передовой

Оля Полякова запустила онлайн-проект, с помощью которого хочет поблагодарить за героическую, самоотверженную работу украинских военных, медиков, спасателей – всех людей, которые обеспечивают защиту нашего государства во время войны с россией.

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В рамках этого проекта любой желающий имеет возможность отметить труд и награды украинских военных и тружеников фронта. Для этого следует оставить заявку, заполнив специальную форму.

В ответ Оля Полякова запишет оригинальное, в фирменном стиле персональное поздравление для того или иного человека, которым поделится с ним, как в индивидуальном порядке (в личных сообщениях), так и в своих аккаунтах в соцсетях, за которыми следит около 3 млн человек. Это прекрасная возможность познакомить страну с ее новыми героями, которые создаются прямо сейчас, а также подарить им столь необходимый заряд положительных эмоций и оптимизма.

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Проект, инициированный Поляковой, открыт для всех желающих и бесплатный.