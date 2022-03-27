28 марта в Лос-Анджелесе в театре «Долби» в 3:00 по киевскому времени стартовала церемония вручения премии Оскар-2022. Напомним, что победу в номинации «Лучший фильм» букмекеры пророчили картине «У руках пса», статуэтку в номинации «Лучший актер первого плана» — Уиллу Смиту на роль в фильме «Король Ричард», а в номинации «Лучшая актриса первого плана» — Джессике Честейн за роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Кто же на самом деле получил премии во всех номинациях Оскар-2022, читайте в материале.
Напомним, что в США эксклюзивный контракт на трансляцию 94-й церемонии имеет телевзионная компания ABC.
Если вы только вспомнили о том, что трансляция Оскар-2022 сегодня, вот онлайн-ресурсы, на которых можно смотреть вручение премии.
Информация будет обновляться в процессе появления результатов.
Лучший фильм:
Лучший режиссёр:
Лучшая женская роль:
Лучшая мужская роль:
Лучшая женская роль второго плана:
Лучшая мужская роль второго плана:
Лучший оригинальный сценарий:
Лучший адаптированный сценарий:
Лучший международный фильм:
Лучший анимационный фильм:
Лучшая операторская работа:
Лучший оригинальный саундтрек:
Лучшая песня:
Лучшее художественное оформление:
Лучший дизайн костюмов:
Лучшие визуальные эффекты:
Лучший грим и прически:
Лучший звук:
Лучший документальный фильм:
Лучший короткометражный анимационный фильм:
Лучший короткометражный игровой фильм:
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