28 марта в Лос-Анджелесе в театре «Долби» в 3:00 по киевскому времени стартовала церемония вручения премии Оскар-2022. Напомним, что победу в номинации «Лучший фильм» букмекеры пророчили картине «У руках пса», статуэтку в номинации «Лучший актер первого плана» — Уиллу Смиту на роль в фильме «Король Ричард», а в номинации «Лучшая актриса первого плана» — Джессике Честейн за роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Кто же на самом деле получил премии во всех номинациях Оскар-2022, читайте в материале.

Напомним, что в США эксклюзивный контракт на трансляцию 94-й церемонии имеет телевзионная компания ABC.

Если вы только вспомнили о том, что трансляция Оскар-2022 сегодня, вот онлайн-ресурсы, на которых можно смотреть вручение премии.

Информация будет обновляться в процессе появления результатов.

Список победителей премии Оскар 2022

Лучший фильм:

Лучший режиссёр:

Лучшая женская роль:

Лучшая мужская роль:

Лучшая женская роль второго плана:

Лучшая мужская роль второго плана:

Лучший оригинальный сценарий:

Лучший адаптированный сценарий:

Лучший международный фильм:

Лучший анимационный фильм:

Лучшая операторская работа:

Лучший оригинальный саундтрек:

Лучшая песня:

Лучшее художественное оформление:

Лучший дизайн костюмов:

Лучшие визуальные эффекты:

Лучший грим и прически:

Лучший звук:

Лучший документальный фильм:

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Лучший короткометражный игровой фильм:

Фото: Getty Images