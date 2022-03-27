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Шон Пенн призывает дать возможность Зеленскому выступить на Оскаре 2022

шон пенн

Американский киноактер Шон Пенн призывает бойкотировать Оскар 2022, если на нем не дадут выступить Президенту Украины Владимиру Зеленскому. С этой просьбой он обратился в Академию кинематографических наук и искусств

Уже этой ночью, с 27 на 28 марта, в The Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center в Лос-Анджелесе состоится церемония награждения кинопремии Оскар 2022. И, похоже, в этом году мероприятие рискует снова оказаться в центре скандала. Все зависит от организаторов Оскара 2022 и принятых ими решений. Далее рассказываем подробно.

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Так, известный американский актер Шон Пенн, который поддерживает Украину в войне с россией и призывает мировое сообщество помочь нашей стране в защите границ, обратился к Академии кинематографических искусств и наук (Academy Awards). Он предложил организаторам дать возможность Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения премии.

шон пенн

В интервью для CNN, Шон Пенн заявил, что если организаторы проигнорируют его обращение и не поднимут во время мероприятия тему войны в Украине, он публично расплавит свою статуэтку Оскар, которую получил в 2008 году за роль в фильме «Молоко»:

– Я молюсь, чтобы этого не произошло. Я молюсь, чтобы не нашлось высокомерных людей, считающих себя представителями высшего блага в моей отрасли, которые решат не связываться с руководством Украины. Я просто надеюсь, что этого не произойдет, а если произойдет, надеюсь, все уйдут из зала.

Шон Пенн абсолютно уверен, что Украина победит в войне против российских оккупантов. Вопрос только в том: сколько времени это займет и сколько жизней заберет. Именно поэтому актер считает, что мировое сообщество не должно молчать о происходящем, а отказ Владимиру Зеленскому выступить на Оскаре 2022 станет «самым неприличным моментом во всей истории Голливуда»:

– Лучшее, что может сделать Оскар – это дать ему (Владимиру Зеленскому, – прим.ред.) возможность поговорить со всеми нами. Кстати, это человек, который разбирается в фильмах и имеет в этом свою очень долгую и успешную карьеру.

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