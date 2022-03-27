Оскар 2022: номинанты на премию

Американская киноакадемия назвала номинантов на получение премии Оскар 2022»

Вручение премии запланировано на 28 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. В 2022 году участники будут бороться за награды в 10 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов.

Оскар-2022: когда будет, в каком формате и кто номинирован

Посмотрим на главные категории номинантов на Оскар 2022.

Номинанты на Оскар 2022

Лучший фильм:

Белфаст

КОДА: Ребёнок глухих родителей

Не смотрите наверх

Сядь за руль моей машины

Дюна

Король Ричард

Лакричная пицца

Аллея кошмаров

Власть пса

Вестсайдская история

Лучший режиссер:

Кеннет Брана, Белфаст

Рюсуке Хамагути, Сядь за руль моей машины

Пол Томас Андерсон, Лакричная пицца

Джейн Кэмпион, Власть пса

Стивен Спилберг, Вестсайдская история

Лучший международный фильм:

Худший человек на свете

Flee

Сядь за руль моей машины

Рука бога

Лунана: Як в классной комнате

Лучшая мужская роль:

Хавьер Бардем, Быть Рикардо

Бенедикт Камбербетч, Власть пса

Эндрю Гарфилд, Тик-так, бум!

Уилл Смит, Король Ричард

Дензел Вашингтон, Трагедия Макбета

Лучшая женская роль:

Джессика Чэстейн, Глаза Тэмми Фей

Оливия Колман, Потерянная дочь

Пенелопа Крус, Параллельные матери

Николь Кидман, Быть Рикардо

Кристен Стюарт, Спенсер

Лучшая женская роль второго плана:

Джесси Бакли — Потерянная дочь

Катрина Балф – Белфаст

Кирстен Данст — Власть пса

Ариана ДеБоз – Вестсайдская история

Онжаню Эллис – Король Ричард

Лучшая мужская роль второго плана:

Киран Хайндс, Белфаст

Трой Котсар, КОДА

Джесси Племонс, Власть пса

Дж. К. Симмонс, Быть Рикардо

Коди Смит-Макфи, Власть пса

Лучший саундтрек:

No Time To Die — Не время умирать

Dos Oruguitas — Энканто

Be Alive— Король Ричард

Somehow You Do — Четыре хороших дня

Down To Joy — Белфаст

Лучший адаптированный сценарий

КОДА: Ребенок глухих родителей

Сядь за руль моей машины

Дюна

Потерянная дочь

Власть пса

Лучший оригинальный сценарий:

Белфаст

Не смотрите наверх

Король Ричард

Лакричная пицца

Худший человек на свете

Лучший монтаж:

Белфаст

Дюна

Король Ричард

Не смотрите наверх

Тик-так, бум

Лучший анимационный фильм:

Энканто

Flee

Лука

Митчеллы против машин

Райя и последний дракон

Лучшие визуальные эффекты

Дюна

Главный герой

Не время умирать

Шан-Чи и Легенда десяти колец

Человек-паук: Нет пути домой

Лучший оператор:

Дюна

Аллея кошмаров

Власть пса

Трагедия Макбета

Вестсайдская история

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