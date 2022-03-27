Оскар 2022: номинанты на премию

Американская киноакадемия назвала номинантов на получение премии Оскар 2022»
Вручение премии запланировано на 28 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. В 2022 году участники будут бороться за награды в 10 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов.
Оскар-2022: когда будет, в каком формате и кто номинирован
Посмотрим на главные категории номинантов на Оскар 2022.
Номинанты на Оскар 2022
Лучший фильм:
- Белфаст
- КОДА: Ребёнок глухих родителей
- Не смотрите наверх
- Сядь за руль моей машины
- Дюна
- Король Ричард
- Лакричная пицца
- Аллея кошмаров
- Власть пса
- Вестсайдская история
Лучший режиссер:
- Кеннет Брана, Белфаст
- Рюсуке Хамагути, Сядь за руль моей машины
- Пол Томас Андерсон, Лакричная пицца
- Джейн Кэмпион, Власть пса
- Стивен Спилберг, Вестсайдская история
Лучший международный фильм:
- Худший человек на свете
- Flee
- Сядь за руль моей машины
- Рука бога
- Лунана: Як в классной комнате
Лучшая мужская роль:
- Хавьер Бардем, Быть Рикардо
- Бенедикт Камбербетч, Власть пса
- Эндрю Гарфилд, Тик-так, бум!
- Уилл Смит, Король Ричард
- Дензел Вашингтон, Трагедия Макбета
Лучшая женская роль:
- Джессика Чэстейн, Глаза Тэмми Фей
- Оливия Колман, Потерянная дочь
- Пенелопа Крус, Параллельные матери
- Николь Кидман, Быть Рикардо
- Кристен Стюарт, Спенсер
Лучшая женская роль второго плана:
- Джесси Бакли — Потерянная дочь
- Катрина Балф – Белфаст
- Кирстен Данст — Власть пса
- Ариана ДеБоз – Вестсайдская история
- Онжаню Эллис – Король Ричард
Лучшая мужская роль второго плана:
- Киран Хайндс, Белфаст
- Трой Котсар, КОДА
- Джесси Племонс, Власть пса
- Дж. К. Симмонс, Быть Рикардо
- Коди Смит-Макфи, Власть пса
Лучший саундтрек:
- No Time To Die — Не время умирать
- Dos Oruguitas — Энканто
- Be Alive— Король Ричард
- Somehow You Do — Четыре хороших дня
- Down To Joy — Белфаст
Лучший адаптированный сценарий
- КОДА: Ребенок глухих родителей
- Сядь за руль моей машины
- Дюна
- Потерянная дочь
- Власть пса
Лучший оригинальный сценарий:
- Белфаст
- Не смотрите наверх
- Король Ричард
- Лакричная пицца
- Худший человек на свете
Лучший монтаж:
- Белфаст
- Дюна
- Король Ричард
- Не смотрите наверх
- Тик-так, бум
Лучший анимационный фильм:
- Энканто
- Flee
- Лука
- Митчеллы против машин
- Райя и последний дракон
Лучшие визуальные эффекты
- Дюна
- Главный герой
- Не время умирать
- Шан-Чи и Легенда десяти колец
- Человек-паук: Нет пути домой
Лучший оператор:
- Дюна
- Аллея кошмаров
- Власть пса
- Трагедия Макбета
- Вестсайдская история
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