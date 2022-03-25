Эд Ширан и Антитела устроят благотоворительный концерт для Украины: певец согласился на предложение группы

Украинская искренность и несгибаемость не оставили артиста равнодушным

Буквально несколько дней назад украинская группа «Антитела», которая с начала войны защищает Киев от российских оккупантов, обратилась в Instagram к британскому певцу Эду Ширану с предложением принять участие в его благотворительном концерте. 29 марта артист собирается выступить в английском городе Бирмингем, чтобы собрать деньги в помощь Украине. Украинским музыкантам очень понравилась такая идея, а потому они предложили сделать свое лайв включение из Киева.

И вот после нескольких дней репоста и тегания Эда Широна в социальных сетях дали свой результат. Британский певец ответил группе «Аннтитела» в сторож в Instagram, одобрив их идею.

«Привет парни. Я посмотрел ваше видео сегодня утром. Большое спасибо за него. Прежде всего, я хочу сказать всем украинцам, что люблю вас, поддерживаю вас и я очень горжусь, что буду выступать на этом благотворительном событии на следующей неделе. Не могу дождаться, чтобы заценить вашу музыку, ребята», – ответил Эд Ширан.

Как сообщила пресс-менеджер группы «Антитела», все детали участия группы в благотворительном концерте сейчас уточняются. Ждем апдейта.

Фото: Getty Images

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