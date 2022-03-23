Папа Оли Шебли пошел добровольцем на оккупированную ЧАЭС

Украинская актриса и блогер Оля Шелби рассказала трогательную историю о своем папе

Для девушки он герой, ведь на днях папа Оли пошел добровольцем на оккупированную ЧАЭС. Актриса рассказала, что предыдущая смена провела там более 600 часов.

– На смену эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия. Связи с папой нет. Однако у мамы иногда выходит его набрать. Сколько он там пробудет – неизвестно, – рассказала Оля Шелби в своем Instagram.

Актриса также рассказала, что она купила папе машину. Девушка хотела подарить автомобиль на день рождения, но началась война.

— Теперь мечта подарить папу машину приобрела новое значение, — написала Оля в своей соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????????????????? ???????????????? ????????‍♀️ (@olya.shelby)

Фото @olya.shelby

Читай также:

ТОП-5 онлайн-сервисов для дистанционного обучения

«Вы играете там, мы играем здесь, в Киеве»: «Антитела» обратились к Эду Ширану