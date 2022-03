Украинский плейлист: Пять новых песен военного времени, которые следует услышать

Сегодня нам всем необходимо хоть иногда отвлекаться от новостей, от того, чтобы бесконечно скролить ленту и смотреть информационный марафон. Музыка – это особое лекарство для души, и наши украинские артисты продолжают выпускать актуальные песни, в каждой строчке которых звучит любовь к Украине и вера в нашу победу. Мы собрали пятерку новых треков, которых еще точно нет в ваших плейлистах.

GARNA — Моя земля

Певица и автор песен GARNA (Алена Левашева), известная своим участием в нацотборе на Евровидение-2020, представляет трек «Моя земля». Артистка верит в то, что наша страна выдержит всю боль и расцветет после войны. «Моя земля не плаче… Моя земля не плаче Велику силу бачить. Моя земля не плаче Що біль для тебе значить», — поет GARNA.

Музыку и слова к треку певица написала сама, саунд-продюсер – Вадим Поротков.

Оля Цибульская — Минає день

Певица Оля Цибульская презентовала песню «Минає день» в поддержку украинцев, чьих любимых забрала война. Видео к песне – трогательная переписка пары, где с первой минуты войны смешались пронзительные боли, страх и преданность, которые ежедневно проживают миллионы украинцев уже больше месяца. История пары на видео собрана из сотен скриншотов реальной переписки подписчиков Оли, а фон – настоящие фото их самых, счастливых и влюбленных, которые певица собирала на своей странице в Instagram.

Орландо Блум поддержал Украину и прилетел в Молдову помочь украинским детям

Эд Ширан согласился сделать лайв включения с «Антителами»

«Мне страшно так, как каждому из нас. И несмотря на большой словарный запас, не хватает слов, чтобы описать ужас и боль войны. Но любовь не перестает. И каждое ваше смс, каждое слово и признание – это фронтовые письма, которые будут публиковаться в книгах после победы. Любите! Это сейчас жизненно нужно. Я рядом и я очень вас люблю. А по вечерам молюсь, чтобы каждый и каждая возвращались в живых. Все обязательно будет Украина! Мы победим!» — обращается к поклонникам Цибульская.

Арсен Мирзоян — Моя країна

Арсен Мирзоян также выпустил новый трек. «Без тебе мене не існує. Якщо моя країна, то моя. Ніхто крім мене мною не керує. І першим зброю брати вирішив не я», — поет Арсен.

KAZKA — I’M NOT OK

KAZKA выпустила клип I’M NOT OK о чувствах каждого из нас во время войны. Он начинается со звука сирен, которые так надоели за этот месяц: «Мы не «окей». Каждый день мы смотрим в глаза страха и продолжаем борьбу за мирное небо над родной Украиной на всех фронтах! Миллионы украинцев находятся в постоянной опасности. Украинские города разрушают, враг уносит невинные жизни и культурное наследие Украины. Pray for Ukraine! Pray for Ukraine now!»

Кристина Присяжнюк — Я хочу додому

Артистка передала все эмоции, которые испытывает каждый украинец в сложное время для нашей страны:

«Сейчас тысячи украинцев страдают от ужасных событий войны. Теряют детей, родных, свои дома, собственные судьбы… Происходит то, что, по-видимому, и не снилось в самом страшном сне. Слова стоят камнем в горле и любые слова здесь лишние… Слезы, крик и стон, то, что слышно отовсюду, где пылает, гремит, вздрагивает, разрывается и разрушается! В песне мое ощущение реальности, где мы должны быть сильными, отзывчивыми, помогать друг другу и верить в победу. Ведь обязательно придет день, когда мы все вернемся домой, потому что с нами Бог», – говорит певица.

К песне «Я хочу додому» был смонтирован видеоряд командой Одесской Епархии #ДоброОб‘єднує