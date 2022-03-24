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Орландо Блум поддержал Украину и прилетел в Молдову помочь украинским детям

Орландо Блум поддержал Украину и прилетел в Молдову помочь украинским детям

Знаменитость поддерживает украинских детей, бегущих от войны

Звезда франшиз «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец» Орландо Блум приехал в Молдову, чтобы помочь украинским беженцам вместе с ЮНИСЕФ. Об этом стало известно из Instagram актера.

В своей социальной сети Орландо Блум опубликовал несколько фото с украинскими детьми, которые находятся в Молдове. Сейчас звезда лично помогает тем, кому пришлось покинуть свои дома из-за российской агрессии. Также знаменитость призывает делать пожертвования, чтобы помочь детям-беженцам.

«С началом войны в #Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове из @UNICEF, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности. Детям в Украине и за ее пределами нужна вся помощь, которую вы можете оказать. Ссылки в био», – написал Орландо Блум.

Это уже не в первый раз, когда голливудский актер помогает украинским детям. В 2016 году он приезжал в Донбасс, а также был в Харькове и Киеве.

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