Антитела обратились к Эду Ширану

Музыканты хотят поддержать Украину не только оружием, но и своим творчеством

Украинская группа «Антитела», которая с начала войны защищает Киев от российских оккупантов, опубликовала обращение к британскому певцу Эду Ширану в своем Instagram.

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В видео артисты предлагают коллеге, который 29 марта даст благотворительный концерт в поддержку Украины в английском городе Бирмингем, сделать телемост с живым включением из Киева.

«Привет из Киева, Эд! Мы музыканты группы Антитела, одной из самых популярных групп Украины, которая имеет много поклонников в Украине и мире. В мирное время мы собирали стадионы. Война изменила нашу жизнь, и теперь мы с оружием воюем против русских оккупантов. Мы благодарим тебя и весь Британский народ за поддержку. Поверьте, мы еще отблагодарим, и всегда будем всегда помнить об этом. Сегодня мы узнали о твоем благотворительном концерте для Украины, который состоится в Бирмингеме. И предлагаем сделать телемост Киев-Бирмингем с живым включением из Киева. Вы играете там, мы играем здесь, в Киеве, в городе, который не покорился и никогда не покорится русским оккупантам. Мы не боимся, мы хотим через музыку показать всему миру, что Украина сильна и непокорена. Мы будем биться и петь ради победы на виду у всего мира поддерживающего нас. Так что 29 марта, мы готовы!», — отметил фронтмен группы «Антитела».

Украинские коллеги группы Антитела и их фанаты начали активно шерить это видео в своих соцсетях, отмечая Эда Ширана. Интересно, успеет ли это предложение дойти до певца до концерта и станут ли «Антитела» его частью.

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