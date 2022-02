Alina Pash — Тіні забутих предків: победитель отбора на Евровидение 2022 в Украине (слова и перевод песни)

Стало известно, кто поедет от Украины на Евровидение 2022 года! На страницах Нового канала слушай песню, смотри выступление, читай текст и перевод — Alina Pash — Тіні забутих предків

В субботу, 12 февраля, состоялся отбор на Евровидение 2022 Украина. Профессиональное жюри и телезрители отдали свои голоса за артиста, который им понравился больше всего. По итогам финального концерта, победителем Нацотбора на Евровидение 2022 в Украине стала Alina Pash. И теперь в мае в итальянском Турине Alina Pash сразится за первенство на международном песенном конкурсе с песней Тіні забутих предків, которая уже полюбился украинцам.

Если ты пропустил прямую трансляцию, выступления всех участников Нацотбора в Украине можно посмотреть на сайте Нового канала.

Alina Pash — Тіні забутих предків: слушать онлайн песню победителя Нацотбора на Евровидение 2022 от Украины

Alina Pash — Тіні забутих предків: слова песни победителя Нацотбора на Евровидение 2022 от Украины

Трембіти плачуть за мій вільний народ

Котре століття жиє поміж негод

Племен молитви чули і Перун і Дажбог

Віче формувало код етнічних спільнот

Аби було добре всім вельможим і панам

Боронив із Козаками землю отаман

Моя Батьківщина як дівчина молода

Буде проростати як пшениця золота

Гей, вийди доле із води

Визволь моє серденько з біди

Come out from the water destiny

All my sisters (sisters)

All my brothers (brothers)

Give the drop that all we need

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Imma girl from a small town

My folks, are best described in the writings of Dumas —

One for all, and all for one

Nowadays, Dante would’ve written The Divine Tragedy

But We need Picasso’s dove, it’s The Divine Strategy

In my childhood, girls played with toy dolls,

But I wrote these words, here

Coz my favorite toy was a book of Shakespeare

Just like the Brothers Grimm, I’ll leave behind a piece of me

Remember your ancestors, but write Your own history

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Фото: @suspilne.eurovision

