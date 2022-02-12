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Відбір на Євробачення 2022 Україна: дивитись онлайн прямий ефір від 12.02.2022

Відбір на Євробачення 2022: дивитися онлайн прямий ефір

Дивитися онлайн ефір Нацвідбору на Євробачення 2022, в якому остаточно визначиться ім’я переможця та представника від України на наймузичнішому та найочікуванішому європейському конкурсі!

Нагадуємо, сьогодні, 12 лютого 2022 року, відбудеться відбір на Євробачення 2022 року від України. Раніше Нацвідбори проходили у три етапи: два півфінали та фінал. Цього разу все станеться інакше. Відбір на Євробачення відбуватиметься у форматі онлайн-концерту, на якому з-поміж раніше відібраних комісією 8 претендентів одразу ж визначиться переможець, тобто представник України на Євробаченні 2022 у Турині.

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Відбір на Євробачення 2022: дивитися онлайн прямий ефір

Учасники відбору на Євробачення 2022:

  • Alina Pash
  • Cloudless
  • Kalush Orchestra
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • ROXOLANA
  • WELLBO
  • Barleben

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Відбір на Євробачення 2022: дивитися онлайн прямий ефір

Послухай усі пісні учасників Нацвідбору, щоб розуміти, хто як виступив наживо.

Якщо хочеш подивитися прямий ефір по телевізору — вмикай «Суспільне». Але якщо проскролиш нижче, то побачиш прямий ефір Нацвідбору на Євробачення 2022 року онлайн.

Приємного перегляду!

Відбір на Євробачення 2022: дивитися онлайн прямий ефір

Фото: @suspilne.eurovision

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