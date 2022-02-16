Оскар-2022: кто станет ведущим премии? (ФОТО)

Вручение премии Оскар-2022 состоится 27 марта. Наконец-то стали известны имя ведущих.

Ими стали: актрисы Эми Шумер («Девушка без комплексов»), Ванда Сайкс («Эван Всемогущий», «Плохие мамочки») и Реджина Голл («Очень страшное кино»). Об этом сообщило Deadline.

Американское СМИ пишет, что продюсер премии Уилл Пэкер, отвечавший за подбор ведущих, хотел привлечь как можно больше зрителей после того, как прошлогоднее мероприятие показало самые худшие в истории рейтинги. Именно поэтому в качестве ведущих решили выбрать звезд комедийного жанра.

Нельзя не упомянуть и о том, что в этом году на Оскаре впервые объявят лучший фильм по мнению зрителей, который выберут в твиттере. До 3 марта пользователи могут отдать свой голос за любимую ленту, добавив хэштег #OscarsFanFavorite. Проголосовать можно даже за фильм, не номинированный на «Оскар».

Полный список классических номинантов на Оскар-2022 огласили еще 8 февраля, можешь просмотреть его, если еще не видел. Также тебе может быть интересен формат проведения Оскар-2022.

Фото Getty Images

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