Нацвідбір на Євробачення: KALUSH звинуватили організаторів конкурсу у фальсифікації

Цього року Національний відбір на Євробачення 2022 року вийшов особливо скандальним. Звинувачення в нечесності посипалися на організаторів після перших прослуховувань. Але після вчорашнього фіналу Нацвідбору, в якому перемогла Аліна Паш, пристрасті розігралися не на жарт. Що ж сталося, і чому гурт KALUSH має намір подавати до суду? Давайте розбиратися!

Нагадаємо, що 12 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2022, та стало відомо, що у травні на пісенний конкурс від України поїде Аліна Паш із піснею «Тіні забутих предків». За підсумками голосування глядачів Аліна набрала 7 голосів, а за підсумками голосування журі – 8. З результатом 15 балів Alina Pash стала переможницею Нацвідбору.

На другому місці опинилися гурт KALUSH, які отримали 8 балів від глядачів та 6 – від журі. Зрештою колектив на 1 бал програв виконавиці. Але музиканти KALUSH упевнені, що підрахунок голосів був нечесним та вимагають організаторів показати їм офіційні результати глядацького голосування. KALUSH припускають, що за його підсумками у них з Аліною міг бути більший відрив по голосах, що зрівняло б їх шанси на перемогу.

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Під сумнів чесність голосування поставили багато факторів: під час оголошення результатів ведучий Нацвідбору Тімур Мірошниченко збився, екран із таблицею не ввімкнувся.

Щоправда, вранці 13 лютого Тімур на своїй сторінці у Instagram докладно написав, чому він збився. «Розумію, що крайнім вийшов я, тому вважаю за потрібне просто сказати правду. Як усе було. Результати голосування з конверту ми справді побачили лише на сцені. Як виглядають вони: це список учасників в порядку їхнього виступу. Далі 3 колонки: оцінки журі, бали від глядачів та загальний результат… Я їх починаю озвучувати…І тут починається ґвалт у навушники, що я не правильно озвучую бали… Пробую розібратися ще раз. Ні, ну я ж бачу інші результати і правильно все озвучую. Поки що в редакторській паніці, бо ніхто не може зрозуміти хто правий, а хто помиляється, мене просять «йти за вухом». Тому я озвучую оцінки, які мені диктують. Поки не минає кілька хвилин для мене вони були вічністю) і в редакторській все ж таки розуміють, що від самого початку я озвучував таки правильні бали. І треба починати все спочатку. Тому й виходитиме такий мес в ефірі. Таблицю з результатами намагаються виправляти наживо, але вона просто зависає і не повертається. Це лажа. Так бути не повинно. Бо в результаті я «тій йолоп, що 8 цифр не може озвучити», довіра до підсумкових балів падає, хейт заливає всі можливі щілини. Жаль, що прекрасне свято музики і справді крутих артистів зіпсувалося через банальну людську помилку, обличчям якої довелося стати мені».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)

Один із членів журі Нацвідбору, Ярослав Лодигін підтвердив слова Тімура Мірошниченка про редакторську помилку в навушнику.

Але, як би там не було, KALUSH все ще чекають від організаторів офіційні цифри голосування глядачів, щоб переконатися, що вони дійсно програли чесно. Адже за рівної кількості голосів у двох конкурсантів, переможцем стає той, хто отримав більше балів від глядачів, і це у даному випадку був би KALUSH.

А поки тривають розбірки, букмекери після вчорашнього фіналу впевнено ставлять Україну на друге місце у рейтингу, а під відео Alina Pash з виступу сипляться захоплені коментарі з різних куточків світу.