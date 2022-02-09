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Когда отбор на Евровидение 2022 в Украине? Список участников

Когда отбор на Евровидение 2022? Украина объявила даты и участников

Песенный конкурс Евровидения-2022 в этом году состоится в мае, в городе Турин (Италия)

Украина уже активно готовится и подбирает кандидатов для участия. Общественный вещатель уже завершил прием заявок и сообщил, что финал национального отбора, где зрители вместе с жюри выберут единого кандидата, состоится уже в феврале.

Исполнителей, которые примут участие в финале отбора (в прямых эфирах), должно быть только восемь. Сначала сообщалось, что заявки на участие подавали такие артисты: Wellboy, Roxolana, hutrom, Gorim!, Cloudless, Michael Soul, LAURA MARTI, Sowa, Тонка, Nazar YA, София Иванько, София Шанти, Eria, IDXO, Uliana Royce и Alina Pash. Об этом писал Instagram-журнал Muzvar.ua.

Теперь уже известна и восьмерка финалистов, из которой мы с тобой будем выбирать самого лучшего:

  • Alina Pash — Тіні забутих предків
  • Barleben — Hear My Words
  • Cloudless — All be alright
  • Kalush Orchestra — Stefania
  • Michael Soul — Demons
  • Our Atlantic — Моя Любов
  • Roxolana — GIRLZZZZ
  • Wellboy — Nozzy Bossy

 

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Публикация от Євробачення ???????? Eurovision (@eurovision.ua)

Напомним, что победителями «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Måneskin c песней «Zitti e buoni». Музыканты в рамках запланированного тура в 2022 году посетят Украину и сыграют в Киеве, однако, как и в других городах тура, билеты на концерт оказались распроданы уже за 4 часа с момента старта продаж!

Фото — iStock, Getty Images

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