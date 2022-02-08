Анна Тринчер показала новую грудь в купальнике: «Я стесняюсь» (Фото)

Певица и актриса Аня Тринчер впервые показала фанатам грудь после операции без специального медицинского корсета

Она носила его около месяца после проведенной пластической операции. Видео певица выложила в Instagram. На нем она позирует в бассейне с пеной, в ярко-розовом купальнике. Напомним, что Анна говорила, что сделала себе третий размер.

– С одной стороны я очень рада, что сделала такой хороший аккуратный размер! У многих есть ошибка, что если девушки делают грудь, то это обязательно должны быть огромные бидоны – это бред. Кто-то увеличивает свой, и без того хороший, размер, не спорю, а кто-то (я) делает грудь, потому что до этого ее не было. Поэтому этот размер для моих параметров идеален! Но с другой стороны, как говорят: «раз делать так делать» и я переживаю, что когда грудь станет на свое место, я пожалею, что не сделала больше, — написала Тринчер под видео.

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Также артистка поделилась еще более откровенными переживаниями.

– Сегодня я на пару минут надела купальник и поняла, что я стесняюсь… Не понимаю откуда у меня возникли эти чувства. Я ведь всегда так мечтала сделать грудь и ходить с рубашкой на распятие, а теперь нужно привыкнуть к тому, что еще одна часть тела твоего стала сууупер привлекательна! – добавила Тринчер.

Фото @annatrincher_official

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