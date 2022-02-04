Ченнинг Татум признался, почему долго не снимался в кино

Звезда назвал истинную причину творческой паузы

Американский актер Ченнинг Татум уже добрых четыре года не появлялся на больших экранах. Селебрити, специально взявший перерыв в съемках, теперь готов вернуться с новыми силами и рассказать, почему когда-то принял решение сделать передышку. Эксклюзивными подробностями Ченнинг Татум поделился в интервью изданию Variety.

«Я чувствовал себя толстяком в буфете, который просто работал, работал и работал. Снялся в четырех фильмах подряд, без перерыва. В последних двух уже был не так хорош, как хотел, потому что не имел энергии», – рассказал актер.

Как признался сам Ченнинг Татум, во время паузы в съемках он дал себе время подумать, чего хочет. Селебрити даже хотел уйти из бизнеса в 2018 году, примерно в то время, когда он объявил о своем разводе с Дженной Деван.

«Я спрашивал себя: а хочу ли играть? Мне взяться за режиссуру? Хочу ли вообще еще работать в индустрии? Мне повезло. Я выиграл креативный лотерейный билет. Заработал немного денег, чтобы сделать шаг назад и понять, что такое жизнь. Я действительно взял отпуск, фотографировал, писал собственные вещи, а не сценарий или что-нибудь такое. Мне хотелось перевести дыхание», – поделился актер.

Но теперь пауза закончилась. Вскоре Ченнинг Татум снова появится на больших экранах. И первой премьерой после возвращения станет фильм «Затерянный город» с Сандрой Булок, который выйдет уже 24 марта 2022 года.

Фото: Getty Images

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