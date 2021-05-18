Вдохновленный дочерью: Ченнинг Татум написал детскую книгу
За короткий срок она успела стать бестселлером New York Times
Американский актер Ченнинг Татум попробовал себя в новом амплуа. Он написал детскую иллюстрированную книгу о маленькой девочке, которая любит все блестящее. Об этом пишет издание Daily Mail.
Известно, что книга Ченнинг Татум называется «Единая и неповторимая Спаркелла». Она рассказывает о девочке по имени Элла, которая впервые собирается пойти в школу. Она берет с собой все любимые блестящие вещи, но одноклассники высмеивают девочку, поэтому она прекращает носить свои яркие наряды. На написание книги актера вдохновила его 7-летняя дочь Эверли.
Купить книгу можно на официальном сайте. Там же продается и Мерч Спаркеллы – юбка, пушистое боа и обруч для волос. Блестящий аутфит Ченнинг Татум даже продемонстрировал на себе, опубликовав видео в своем Instagram.
«Теперь я готов к новому дню», – написал актер.
Фото: Getty Images
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