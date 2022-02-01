Евровидение 2022 года: Кто будет представлять Испанию? В чем скандал?

На днях в Испании был избран представитель Евровидения 2022. На испанском фестивале Benidorm по итогам совместного голосования профессионального жюри и зрителей победительницей определили певицу Chanel с песней SloMo. Однако такой выбор понравился далеко не всем зрителям, сейчас расскажем почему.

Почему победа Chanel вызвала негодование в сети?

Любители не ожидали, что именно Chanel станет представительницей на Евровидении 2022 года в Турине. По результатам голосования телезрителей фаворитами были Rigoberta Bandini и Tanxugueiras. Но после голосования профессионального жюри и демоскопического жюри (судейская коллегия, состоящая из выборки испанского населения), все изменилось. Голосование на испанском отборе проводится таким образом, что у профессионального жюри 50% голосов, а телезрители и демоскопическое жюри – по 25%.

Теперь фанаты в Twitter обвиняют одну из судей Мирьям Бенедитед в том, что до фестиваля Benidorm она работала с Chanel, а потому подсудила артистке. В свою очередь певица утверждает, что не контактировала с судьей более четырех лет.

Какова реакция испанского вещателя?

Национальная телекомпания RTVE призывает принять результаты голосования феестиваля Benidorm и тот факт, что Chanel будет представлять Испанию на Евровидении 2022 года в Турине. Также они заявили о своем намерении начать совместные обсуждения, чтобы улучшить Benidorm Fest в дальнейшем.

Что известно о представительнице Испании на Евровидении 2022 Chanel?

Chanel – певица, танцовщица и актриса, родившаяся на Кубе и живущая в Испании с четырех лет. Конкурсную песню SloMo для нее написала команда авторов, работавшая с такими исполнителями, как Мадонна, Black Eyed Peas, Бритни Спирс, Рики Мартин, Мерайя Кэрри и Ники Минаж.

Напомним, что песенный конкурс Евровидение 2022 состоится 10, 12 и 14 мая. Принимать конкурс будет город Турин, Италия.

Читай также:

Евровидение 2022: кто попал в восьмерку финалистов Нацотбора?

Евровидение 2022: все песни участников Нацотбора в Украине