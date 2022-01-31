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Евровидение 2022: кто попал в восьмерку финалистов Нацотбора?

Финалисты Национального отбора на Евровидение 2022 от Украины

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022 от Украины: полный список публикует сайт Нового канала

«‎Суспільне» ‎и Friends Production провели пресс-конференцию, на которой объявили финалистов Национального отбора на Евровидение 2022 от Украины. Мы внимательно проследили за происходящим, чтобы первыми сообщить тебе имена кандидатов на участие в международном песенном конкурсе. Добавляй сайт Нового канала себе в закладки, чтобы не пропустить важную информацию!

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022 от Украины: полный список

  • Alina Pash, «Тіні забутих предків»
  • Wellboy, Nozzy Bossy
  • Cloudless, «All be Alright»
  • LAUD, «Head Under Water»
  • Michael Soul, Demons
  • Kalush Orchestra, «Стефанія»
  • Our Atlantic, «Моя любов»
  • ROXOLANA, «Girls»

Напомним, уже 12 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение 2022, по результатам которого станет известно, кто представит Украину на международном песенном конкурсе в Турине (Италия) в этом году. Ждать осталось совсем немного! А пока можешь предлагаем тебе послушать и оценить все песни участников Национального отбора на Евровидение 2022 года.

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