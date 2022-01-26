Michael Soul – Demons: участник Нацотбора на Евровидение 2022 (биография и песня)

Певец Michael Soul попробует себя на Национальном отборе на Евровидение 2022 года! Певец родом из Беларуси, однако больше известен в Украине и запомнился зрителям еще из вокального шоу «Голос». Что нам известно об одном из артистов Нацотбора этого года, читай в материале.

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022: что известно о Michael Soul

1. Настоящее имя артиста – Михаил Сосунов.

2. Путь к Евровидению молодого человека начался еще много лет назад. В 2016 году он стал финалистом белорусского национального отбора на Евровидение в составе дуэта THE EM. В 2017 году выступил на бэк-вокале коллектива NaviBand, который представлял Беларусь на конкурсе. В 2019 году Сосун попытался стать финалистом Нацотбора на Евровидение 2019 от Беларуси.

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3. Летом 2021 года Михаил заявил, что проект Michael Soul официально переехал в Украину.

4. Он лично встречался со своим кумиром певицей Кристиной Агилерой. Когда объявили о ее концерте в одном из городов, одновременно запустили и конкурс на встречу со звездой – Михаил его выиграл. В интервью рассказывает, что встреча прошла очень круто и теперь у Агилеры есть его диск.

5. Сейчас Михаилу 25 лет и это его четвертая попытка уехать на Евровидение, но уже от Украины с песней – Demons.

Фото @soulmichael

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