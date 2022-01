CLOUDLESS: біографія фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна

Гурт CLOUDLESS знову спробує себе на Національному відборі на Євробачення 2022! Після дебюту на Нацвідборі 2020 року артисти вирішили повернутися з новою піснею та показати своє звучання. Цього разу для пісеенного конкурсу музиканти з CLOUDLESS підготували трек All be Alright. Що нам відомо про одних з найцікавіших артистів цього року, читай в матеріалі



Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022: що відомо про гурт CLOUDLESS

1. Оригінальна команда почала свою діяльність у 2017 році та одразу почала виступати на живій сцені, спілкуватись з прихильниками та активно розвиватись.

2. У тому ж 2017 році CLOUDLESS презентували свій поворотний альбом «МіжСвітами», саунд-продюсером якого виступив Сергій Любинський. Більша частина треків з платівки стали саундтреками до серіалів та проектів на ТБ, а також звучать у повнометражному фільмі «Зустріч однокласників».

3. Гурт одразу бачив себе на великій сцені, тож першим майданчиком для повноформатного концерту став київський клуб Sentrum ще за часів його існування.

4. У альбомі «Маяк» є пісня «Ми одне», записана разом із Jerry Heil.

5. Головну роль у дебютному кліпі на пісню «VDCHVT» грає акторка Ірина Кудашова.

6. Сингл «VDCHVT» одразу після виходу потрапив до ТОП пісень українського чарту Shazam, де тримався тривалий час.

7. У червні 2019-го гурт записав свій останній альбом перед суттєвим оновленням складу «Маяк», пісні з якого вже звучали у третьому сезоні проекту Нового каналу «Кохання на виживання». До речі, саудтреком до 4 сезону реаліті також стали пісні CLOUDLESS!

8. CLOUDLESS самі спророкували зміну складу: кліп на пісню «Бувай», которий вийшов наприкінці 2019 року, став в буквальному сенсі прощанням із колишнім солістом гурту.

9. У оновленому складі з вокалістом Юрієм Каналошем гурт презентував поп-рок сингл «Drown Me Down», з яким і брав участь у Нацвідборі на Євробачення 2020.

10. Цього року на Нацвідборі на Євробачення 2022 CLOUDLESS виступлять з треком All be Alright. Це вже третій реліз гурту після повернення вокаліста Юрія Каналоша. Пісня All be alright про неідеальність світу і про віру в краще. Ось як коментує це фронтмен гурту: “Ви – ваш найлютіший ворог! Важливо усвідомити, що іноді ми можемо бути засліплені емоціями, які не дозволяють нам мислити правильно. Ми думаємо, що нічого не можемо змінити, бо ми такі. «All Be Alright» – це зіткнення з власними думками та пристрастями, які нищать нас зсередини. Ми можемо битися з ними та перемогти їх. Оскільки ми відповідаємо за себе, ми самі вирішуємо свою долю, і важливо щодня прокидатися і говорити собі: Що я можу зробити сьогодні? Що я можу змінити у собі? Що зробить мене краще? Зміна починається з тебе, а не з сусіда. Якщо ви хочете зробити світ кращим, почніть з власного серця і розуму.”

Нагадаємо, що CLOUDLESS боротимуться за участь у Євробаченні 2022 у фіналі Національного відбору вже 12 лютого. Саме після нього стане відомо, хто ж представлятиме Україну на пісенному конкурсі у Турині (Італія).

