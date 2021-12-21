Украина изменила формат Нацотбора на «Евровидение-2022»

Теперь участников будут выбирать в упрощенный манер

В новом году Национальная общественная телерадиокомпания Украины сменила формат Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение». Теперь участники не будут проходить через два полуфинала и финал.

С 2022 года определять представителя Украины на «Евровидение» будут только на одном финальном концерте. Об этом заявил член правления «Общественного», ответственный за телевидение, Ярослав Лодыгин.

По его словам, заявки на участие в Нацотборе на Евровидение-2022 можно подать до 10 января. Затем оргкомитет будет прорабатывать заявки и выберет 10 участников, которые будут бороться за право поехать на «Евровидение-2022». А эфир, на котором будут выбирать представителя от Украины, пройдет в середине. Трансляция состоится только на «Общественном».

Фото: Getty Images

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