Украина изменила формат Нацотбора на «Евровидение-2022»
Теперь участников будут выбирать в упрощенный манер
В новом году Национальная общественная телерадиокомпания Украины сменила формат Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение». Теперь участники не будут проходить через два полуфинала и финал.
С 2022 года определять представителя Украины на «Евровидение» будут только на одном финальном концерте. Об этом заявил член правления «Общественного», ответственный за телевидение, Ярослав Лодыгин.
По его словам, заявки на участие в Нацотборе на Евровидение-2022 можно подать до 10 января. Затем оргкомитет будет прорабатывать заявки и выберет 10 участников, которые будут бороться за право поехать на «Евровидение-2022». А эфир, на котором будут выбирать представителя от Украины, пройдет в середине. Трансляция состоится только на «Общественном».
Фото: Getty Images
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