Топ-5 мультфильмов от Александра Педана

Ведущий Нового канала знает, что посмотреть с детками зимними вечерами, и делится с вами

Любимый ведущий Нового канала и образцовый папа Александр Педан пытается делать жизнь своих детей яркой и интересной. То по городам Украины с дочерью путешествует, то с сыном на скалодроме занимается. Семейные вечера – один из любимых видов досуга. Учитывая, что в семье есть пятилетний Марик, Педаны часто выбирают для просмотра не фильмы, а мультфильмы. Так что Александр с удовольствием собрал подборку топ-5 анимаций, которые точно понравятся и вам, и вашим деткам.

«Ледяное сердце»

– Эта сказочная история о том, как отважные друзья спасали свое королевство от вечной зимы, открывает наш с Мариком топ новогодних мультфильмов, – говорит ведущий.

Королевство Эрендел, где происходит действие мультфильма, – самое прекрасное место на земле. Там всегда отличная погода и счастливые люди. Но однажды королева Эльза не смогла справиться со своими магическими силами в управлении льдом и снегом и погрузила родную землю в вечную зиму. Она убегает в горы, ведь боится, что может нанести еще больший вред. Чем заканчивается опасное, но волшебное приключение – смотрите вместе со своими детками!

«Ваяна»

– Этот невероятно красивый, экзотический и трогательный анимационный блокбастер от студии Disney хоть и о лете, но тоже очень заходит зимними вечерами с малышами! – говорит Педан.

По сюжету, самоуверенный полубог Мауи украл сердце богини Ти Фити. С тех пор по миру распространяется проклятие, убивающее все живое в воде и на суше. Чтобы укрыться, жители архипелагов поселились на далеком острове и отказались от мореплавания. Когда проклятие добралось до острова, океан выбрал юную дочь вождя Моану, чтобы та нашла Мауи и вернула Ти Фити сердце. Удалось ли это отважной девушке?

«Йети»

Главный персонаж мультика Лу всегда мечтала о приключениях и путешествиях, о которых ей когда-то рассказывал отец. С тех пор как его не стало, прошло много лет, но ничего интересного в жизни девочки так и не произошло. Более того, она готова каждый вечер убегать от своей родни в шалаш на крыше, ведь там она чувствует себя уютно. Однажды Лу встречает там Йети. Они подружились, а потом девочка решила, что должна доставить его на родину – на Эверест.

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«Королевский корги»

– Это яркий и позитивный анимационный фильм о приключениях Рекса, любимой собаки британской королевы, – говорит Александр. – Мультфильм для меня очень особенный, потому что я озвучил главного персонажа. Это мой первый опыт главной роли. Мой герой – невероятно кайфовый пес, в период озвучки я даже скучал по нему, приходил на студию, здоровался и сразу начинал работать. А еще мне многие сказали, что мы похожи. Меня тоже называют «собака-улыбака».

Рекс как-то теряет из виду свою хозяйку и остается один посреди шумных улиц. Чтобы вернуться домой, ему придется столкнуться со злыми собаками разных пород, влюбиться и найти свое настоящее «я».

«Пончары. Глобальное округление»

– В этом мультфильме тоже звучит мой голос. Я стал пончаром Эдом, – делится новоканалец. – «Пончары» – это мегапозитивная, очень веселая и хорошая анимация для детей всех возрастов и их родителей. В ней есть место и приключениям, и раскрытию важных человеческих качеств и ценностей.

Действие происходит в 1835 году на Галапагосских островах. У пончаров Опа и Эда – счастливая и беззаботная жизнь. Они усердно готовятся к празднику на острове. Но неожиданно друзья попадают в беду: их затягивает во временную петлю, и они переносятся в современный Шанхай.

Проект Improv Live Show, где Александр Педан является ведущим, смотрите весной на Новом канале. Импровизаторы Роман Мищеряков, Валентин Михиенко и Владимир Шумко подготовили для вас «бомбу-ракету»!