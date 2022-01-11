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Улететь в тепло или раскатать каток: лайфхаки идеальной зимы от известного юмориста

Лайфхаки идеальной зимы от известного юмориста

Валентин Михиенко из Improv Live Show, которое Новый канал покажет весной 2022 года, рассказал о трех важных зимних задачах

Если вы думаете, что зимнейхандры не бывает у известных личностей, то заблуждаетесь. Но если знаешь, как ее побороть, а еще лучше предотвратить, то нестрашно. Участник Improv Live Show, которое покажет Новый канал, Валентин Михиенко поделился своими лайфхаками идеальной зимы. Заносите в свой календарь топ-3 действия, которые обязательно нужно сделать!

  1. Улететь в тепло

– Я терпеть не могу зиму, мне очень сложно, поэтому первое, что советую сделать,– это улететь в теплые края. Единственный раз, в прошлом году, я провел там 20 дней и был счастлив, – делится Валик. – Когда в самые холода, январь-февраль, хоть на чуть-чуть, хоть на недельку (но в идеале три) улетаете куда-то в тепло, то зима проходит очень быстро. Не успеваешь впасть в депрессию. Не накопили в этом году? Поставьте себе цель сделать это в следующем.

Лайфхаки идеальной зимы от известного юмориста

  1. Попробовать новый вид спорта

– Конечно, вы можете делать что-то привычное, но я советую научиться новому. Катаетесь на сноуборде, попробуйте лыжи. И наоборот. На коньки встаньте! – говорит Михиенко. – Что касается меня, то я один раз попробовал сноуборд, о-о-очень сильно упал, и пока все (смеется).

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  1. Раскатать каток

– Обязательно сделайте это у себя на улице! – советует импровизатор. – Выбираете место, чтобы не мешать людям, долго топчетесь по нему, потом одной ногой катаете. И уже когда появляется лед, раскатываете его до идеального. Все готово! Веселитесьс друзьями. Все думают, что это делают только дети. Но нет! (улыбается).

Лайфхаки идеальной зимы от известного юмориста

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и классными импровизаторами Валентином Михиенко, Ромой Мищеряковым и Владимиром Шумко Новый канал покажет весной 2022 года.

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