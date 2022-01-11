Лайфхаки идеальной зимы от известного юмориста

Валентин Михиенко из Improv Live Show, которое Новый канал покажет весной 2022 года, рассказал о трех важных зимних задачах

Если вы думаете, что зимнейхандры не бывает у известных личностей, то заблуждаетесь. Но если знаешь, как ее побороть, а еще лучше предотвратить, то нестрашно. Участник Improv Live Show, которое покажет Новый канал, Валентин Михиенко поделился своими лайфхаками идеальной зимы. Заносите в свой календарь топ-3 действия, которые обязательно нужно сделать!

Улететь в тепло

– Я терпеть не могу зиму, мне очень сложно, поэтому первое, что советую сделать,– это улететь в теплые края. Единственный раз, в прошлом году, я провел там 20 дней и был счастлив, – делится Валик. – Когда в самые холода, январь-февраль, хоть на чуть-чуть, хоть на недельку (но в идеале три) улетаете куда-то в тепло, то зима проходит очень быстро. Не успеваешь впасть в депрессию. Не накопили в этом году? Поставьте себе цель сделать это в следующем.

Попробовать новый вид спорта

– Конечно, вы можете делать что-то привычное, но я советую научиться новому. Катаетесь на сноуборде, попробуйте лыжи. И наоборот. На коньки встаньте! – говорит Михиенко. – Что касается меня, то я один раз попробовал сноуборд, о-о-очень сильно упал, и пока все (смеется).

«Она взорвалась в комнате!»: Злата Огневич – о новогоднем «сюрпризе»

Раскатать каток

– Обязательно сделайте это у себя на улице! – советует импровизатор. – Выбираете место, чтобы не мешать людям, долго топчетесь по нему, потом одной ногой катаете. И уже когда появляется лед, раскатываете его до идеального. Все готово! Веселитесьс друзьями. Все думают, что это делают только дети. Но нет! (улыбается).

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и классными импровизаторами Валентином Михиенко, Ромой Мищеряковым и Владимиром Шумко Новый канал покажет весной 2022 года.