Анна Тринчер показала фото без макияжа

Украинская певица и блогер показала поклонникам, как выглядела после празднования Нового года 2022

В жизни 20-летней Анны Тринчер в последнее время происходят знаковые события. Так, несколько месяцев назад возлюбленный украинской певицы, блогер Александр Волошин, сделал ей предложение руки и сердца. А вскоре после этого девушка публично объявила, что решилась на операцию по увеличению груди. И даже показала поклонникам, как выбирает силиконовые импланты!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Как вы уже поняли, Анна Тринчер очень откровенна со своими подписчиками. Девушка делится с публикой не только самыми важными и знаковыми новостями, но и показывает свою реальную жизнь.

Например, на днях Тринчер опубликовала милое совместное фото с женихом. На нем звездная парочка позирует в постели, демонстрируя свою внешность без фильтров и макияжа. Как тебе?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)



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