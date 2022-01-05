Анна Тринчер показала фото без макияжа

Анна Тринчер опубликовала фото без макияжа: как выглядит певица в реальной жизни
Украинская певица и блогер показала поклонникам, как выглядела после празднования Нового года 2022
В жизни 20-летней Анны Тринчер в последнее время происходят знаковые события. Так, несколько месяцев назад возлюбленный украинской певицы, блогер Александр Волошин, сделал ей предложение руки и сердца. А вскоре после этого девушка публично объявила, что решилась на операцию по увеличению груди. И даже показала поклонникам, как выбирает силиконовые импланты!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как вы уже поняли, Анна Тринчер очень откровенна со своими подписчиками. Девушка делится с публикой не только самыми важными и знаковыми новостями, но и показывает свою реальную жизнь.
Например, на днях Тринчер опубликовала милое совместное фото с женихом. На нем звездная парочка позирует в постели, демонстрируя свою внешность без фильтров и макияжа. Как тебе?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читай также:
Кого назвали «Самым красивым лицом 2021 года»? Фото может тебя удивить
Даша Квиткова сняла видео, как принимает душ: эротические кадры (Фото)