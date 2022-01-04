Кого назвали «Найкрасивішим обличчям 2021 року»? Фото може тебе здивувати

Модель і актора Паїнг Такхона з М’янми назвали людиною з найкрасивішим обличчам в світі

Видання TC Candler присудило титул «Найкрасивішого обличча на планеті 2021 року» моделі і актору Паїнгу Такхону. Хлопець став відомим на початку 2021 року. У мережі він прославився як «найгарячіший чернець». Вже тоді він знімався в телесеріалах і фільмах в рідній М’янмі.

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Але цікаво, що хлопець зараз перебуває у в’язниці. Цього ж тижня його засудили до трьох років за участь у політичних протестах на підтримку державного перевороту в М’янмі. Заарештували Такхона ще у квітні 2021 року після його публічної підтримки протестуючих в соціальних мережах.

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Видання TC Candler публикує рейтинг найкрасивіших облич планети з 1990 року. Друге місце, до слова, отримав цього року актор Кріс Хемсворт.

Фото @paing_takhon

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