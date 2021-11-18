Анна Трінчер виходить заміж за Олександра Волошина (ВІДЕО)

Селебриті заручилися через півроку стосунків

Відома українська співачка Анна Трінчер незабаром стане дружиною бізнесмена та скандального блогера Олександра Волошина. Днями хлопець освідчився своїй коханій, на що дівчина відповіла гучне «так».

У своїх соціальних мережах Анна Трінчер навіть поділилася відео з самої пропозиції руки та серця. Все відбулося під час байкшоу, куди було запрошено безліч близьких та друзів Ані Трінчер. Олександр Волошин опустився на одне коліно та попросив співачку стати його дружиною, подарувавши обручку від всесвітньо відомого бренду Cartier. Саме про неї дівчина мріяла довгі три місяці.

Весілля Анна Трінчер та Олександр Волошин планують відгуляти у 2022 році. Але це буде не традиційне святкування, а більше молодіжна вечірка.

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