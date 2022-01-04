Кого назвали «Самым красивым лицом 2021 года»? Фото может тебя удивить

Модель и актера Паинг Такхона из Мьянмы назвали человеком с самым красивым лицом в мире

Издание TC Candler присудило титул «Самого красивого лица на планете 2021 года» модели и актеру Паингу Такхону. Парень стал известен в начале 2021 года. В сети он прославился как самый «горячий монах». Уже тогда он снимался в сериалах и фильмах в родной Мьянме.

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Но интересно, что парень сейчас находится в тюрьме. На этой неделе его приговорили к трем годам за участие в политических протестах в поддержку государственного переворота в Мьянме. Арестовали Такхона еще в апреле 2021 года после его публичной поддержки протестующих в социальных сетях.

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Издание TC Candler публикует рейтинг самых красивых лиц планеты с 1990 года. Второе место, к слову, получил в этом году актер Крис Хемсворт.

Фото @paing_takhon

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