Смерть на Ниле: смотреть официальный трейлер

Киностудия 20th Century представила трейлер криминальной драмы «Смерть на Ниле».

«Смерть на Ниле» — смотреть трейлер онлайн:

Египетский отдых бельгийского детектива Эркюля Пуаро на борту гламурного парохода превращается в устрашающий поиск убийцы. Все идет кувырком после трагического завершения медового месяца одной идиллической пары. Эта история разворачивается на фоне эпических пейзажей с широкими пустынями и величественными пирамидами Гизы. В ней есть место неукротимой страсти и парализующей ревности, группе безупречно одетых героев-космополитов, а также немалого количества сюжетных поворотов, которые заставят зрителя ломать голову до конца, вплоть до шокирующей развязки.

В фильме сыграли Кеннет Брана, Галь Гадот, Арми Гаммер, Том Бейтман, Аннетт Бенинг, Рассел Бренд, Али Фазал, Дон Френч, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Софи Оконедо, Дженнифер Сондерс и Летиция Райт. Режиссером выступил Кеннет Брана.

Премьера фильма «Смерть на Ниле» запланирована на 10 февраля 2022 года.

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