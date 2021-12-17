Как я встретила вашего папу: смотреть официальный трейлер

Все сложности современного дейтинга в трейлере сериала «Как я встретила вашего папу»
Стриминговый сервис Hulu представил трейлер сериала «Как я встретила вашего папу».
«Как я встретила вашего папу» — смотреть трейлер онлайн:
Проект является спин-оффом популярного ситкома 2000-х под названием «Как я встретил вашу маму». В новом сериале уже новая компания друзей будет пытаться построить личную жизнь в Нью-Йорке, но в эру приложений для знакомств. «Мы живем в непонятные времена, когда очень трудно встретить кого-то, почувствовать связь и легкость», — говорит в видео главная героиня Софи.
Главную роль девушки, которая будет искать своего мужа, сыграла Хиллари Дафф, а вот ее взрослую версию – рассказчицу-маму исполнила Ким Кетролл. В сериале также сыграли Крис Лоуэлл, Франсия Райса и Том Эйнсли.
Премьера сериала «Как я встретила вашего папу» запланирована на 18 января 2022 года.
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