Как я встретила вашего папу: смотреть официальный трейлер

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер сериала «Как я встретила вашего папу».

«Как я встретила вашего папу» — смотреть трейлер онлайн:

Проект является спин-оффом популярного ситкома 2000-х под названием «Как я встретил вашу маму». В новом сериале уже новая компания друзей будет пытаться построить личную жизнь в Нью-Йорке, но в эру приложений для знакомств. «Мы живем в непонятные времена, когда очень трудно встретить кого-то, почувствовать связь и легкость», — говорит в видео главная героиня Софи.

Главную роль девушки, которая будет искать своего мужа, сыграла Хиллари Дафф, а вот ее взрослую версию – рассказчицу-маму исполнила Ким Кетролл. В сериале также сыграли Крис Лоуэлл, Франсия Райса и Том Эйнсли.

Премьера сериала «Как я встретила вашего папу» запланирована на 18 января 2022 года.

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