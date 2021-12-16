Sony Pictures сделали Александра Педана украинским Человеком-пауком

Киностудия раскрыла личность супергероя Marvel в Украине

Думаешь, Человека-паука зовут Питер Паркер, и он учится в школе? А если мы тебе скажем, что это не так? По крайней мере, не во всех Вселенных. Перед выходом фильма «Человек-паук: Нет пути домой» киностудия Sony Pictures решила пофантазировать. Если бы мы были в альтернативной вселенной, кто мог бы стать Человеком-пауком в Украине? И оказалось, что это ведущий Нового канала Александр Педан. Личность супергероя объявили на допремьерном показе супергеройского экшна «Человек-паук: Нет пути домой» 15 декабря.

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– Хотел бы поблагодарить Sony Pictures за то, что они решили, что в Украине Человеком-пауком должен быть я. Это кайф, потому что Человек-паук – это самый известный супергерой! Покажите мне того, кто его не знает. Может, не зря я последний год лажу на скалодроме один и с сыном, – с улыбкой поблагодарил Александр Педан.

Больше о том, как прошел допремьерный показ фильма «Человек-паук: Нет пути домой», и почему Александра Педана сделали этим супергероем в Украине, смотрите в сюжете.

Смотри фильм «Человек-паук: Нет пути домой» в кинотеатрах с 16 декабря 2021 года