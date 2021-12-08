Як підібрати спорт для дитини? Поради Олександра Педана

Ведучий Нового каналу розповів про спільне активне хобі з п’ятирічним сином

За статистикою, якщо батьки не займаються спортом, то майже 80% дітей ним теж займатися на постійній основі не будуть. Якщо ж не просто показувати дитині приклад, а ще й тренуватися разом, то результат перевершить усі очікування. За цим правилом живе татусь двох дітей, екстремал, ведучий проектів Нового каналу «Екси» та Improv Live Show Олександр Педан.

– Я спробував безліч видів спорту, – розповідає зірковий батько. – Тішуся й пишаюся тим, що є прикладом для своїх дітей і сформував у них позитивне ставлення до фізичної активності. Ми з дружиною думали, куди віддати сина Маріка. Він спробував ходити на футбол за голландською системою, потім було плавання. Останні два роки я підсів на скеледром, бачив там багато діток, тож, поспілкувавшись з Інною, віддав сина туди. Чому б не спробувати?

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Задля безпеки та правильної техніки п’ятирічний Марік займається на скеледромі з тренером. Спортивному хобі вже чотири місяці. Тренування проходять двічі на тиждень по одній годині.

– Заняття складається не лише з лазіння, – зазначає ведучий Нового каналу. – Спочатку розігрів, розминка, потім квести, різні естафети. За ці кілька місяців Марік дуже витягнувся і зміцнів. М’язи формуються на очах. Також він краще контролює своє тіло, вміє стрибати, зістрибувати, правильно падати, групуватися. А головне, що сину це зайшло.

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Інколи батько з сином потрапляють на парні тренування.

– Ми навіть змагаємося на скеледромі. Чомусь частіше перемагає Марік, – сміється Педан. – Та здебільшого, навіть якщо я приходжу, то можемо розім’ятися разом, а потім розходимося в різні кутки. Присутність батьків заважає, син відволікається.

Якщо шукаєте хобі для своєї дитини, то однозначна порада від Олександра Педана – скеледром! Це і фан, і користь, і чудова фізична підготовка!

Реаліті «Екси», де Олександр є ведучим, дивіться щовівторка о 19:00 на Новому каналі! А свіжий сезон Improv Live Show чекайте в ефірі в 2022 році.