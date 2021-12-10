Первое издание Гарри Поттера продали почти за полмиллиона долларов

Книга ушла с молотка в США

Перед выходом спецвыпуска «Гарри Поттера» все внимание поттероманов приковано ко всему, что связано с историей «выжившего мальчика». Наверно, поэтому именно сейчас на аукционе в США и решили продать первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень».

За ценный лот, который выставил на аукцион американский коллекционер, удалось выручить 471 тысячу долларов. Таким образом, книга стала рекордсменом, установив мировой рекорд для художественного произведения двадцатого столетия.

Книга «Гарри Поттер и философский камень» вышла в свет в 1997 году. И в первой вариации обложки было напечатано всего полтысячи экземпляров. К моменту выхода книга стоила 10,99 фунта.

Фото: Getty Images

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