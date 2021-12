В сеть попало первое фото со съемок спецепизода Гарри Поттера

Легендарная тройка актеров франшизы о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт вернулись в родные стены Хогвартса. Об этом свидетельствует фото, опубликованное в социальных сетях HBO Max.

На снимке исполнители ролей Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер сидите вместе в гостиной факультета Гриффиндора и общаются. Это фото приносит столько теплоты в сердце, только посмотрите!

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year’s Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc

— HBO Max (@hbomax) December 9, 2021