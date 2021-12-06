Приглашаем в мир колдовства и магии в тизере спецепизода Гарри Поттера

Стримнговый сервис HBO Max представил тизер спецэпизода «20-я годовщина «Гарри Поттера»: Возвращение в Хогвартс».

Специально к 20-й годовщине от выхода первого фильма о «выжившем» мальчике создатели и каст франшизы о Гарри Поттере снова соберутся вместе. Каждый получит то же письмо-приглашение, которое снова отправит их в Хогвартс. Такие выводы можно сделать из небольшого тизера до спецепизода.

Ожидается, что в специальном выпуске примут участие основные актеры фильмов о Гарри Поттере — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон и многие другие. В тизере можно увидеть, что приглашения на участие в спецэпизоде ​​уже получили Марк Уильямс, сыгравший Артура Уизли, Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, и Мэтью Льюиса, исполнивший роль Невилла Довгопупса.

Специальный эпизод к 20-летию Гарри Поттера выйдет на HBO Max уже 1 января 2022 года. Вот бы иметь маховик времени, чтобы ускориться и посмотреть этот шедевр.

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