Спецэпизод «Гарри Поттера»: Рон, Гермиона и Гарри снова появятся вместе на экранах

Может, вы об этом еще не думали, но новогодние праздники все ближе и ближе к нам. Поэтому совсем скоро можно настраиваться на мандарины, гирлянды и праздничные фильмы. Одним из таких является киносага о мальчике волшебнике Гарри Поттере и его друзьях. А особенно новогодним выглядит «Гарри Поттер и философский камень», не правда ли? Заряженный магией и праздничным, зимним настроением.

Если вы тоже являетесь фанатом или хотя бы любителем поттераины, то новость будет радостной. Ведь Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт снова появятся на экранах в образах Гермионы, Гарри и Рона. Об этом написало американское издание The Sun.

Такой камбэк любимых актеров, а именно — спецэпизод, посвящен 20-летию выхода на экраны первой части фильмов о магическом мире «Гарри Поттер и философский камень».

Как сообщают СМИ, в спецепизоде ​​воссоздадут несколько культовых сцен из первого фильма, в частности, встреча давних друзей в Хогвартс-экспрессе, события на платформе 9 и 3/4 и рождественский бал в стенах школы волшебства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harry Potter Film (@harrypotterfilm)

Говорят, что съемки начнутся уже в конце ноября этого года. Хотя официального доказательства от киностудии Warner Brothers еще нет. Все подробности пробуют держать в секрете. Но ведь очень интересно, как это все будет выглядеть!

Фото — кадры из фильма

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