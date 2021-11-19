Бумбокс — Імперії впадуть: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская группа «Бумбокс» представила новую песню и видеоработу «Імперії впадуть».

Смотреть премьеру клипа «Бумбокс» — «Імперії впадуть» онлайн:

В клипе фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хливнюк и супермодель Наталья Гоций устроили дуэль на настоящих шпагах. Такую идею видео воплотил в жизнь режиссер Стас Гуренко.

«Імперії впадуть» — история о том, как отношения с любимым человеком, какими бы они ни были, оставляют на нас следы. И получив этот опыт, мы несем его с собой. Иногда человек появляется в жизни другого как поддержка, иногда как испытание, которое не каждый способен пройти. Что делать? Встать и продолжить? Нанести удар в спину или просто сдаться? Бросить оружие и отдаться друг другу? Вариантов множество, как и множество тактик в фехтовальном поединке», – поделился режиссер клипа Стас Гуренко.

На съемки в клипе Наталья Гоций согласилась достаточно быстро. Она является давней поклонницей группы «Бумбокс», поэтому, услышав песню, фактически сама предложила сняться в клипе.

«Наталья ради нас отменила одну съемку и перенесла еще несколько, сразу после съемок клипа поехала в аэропорт, где ее ждала работа в Лондоне. Она влюбила съемочную группу своим тактом и профессионализмом. Когда Наталья была в кадре, на площадке стояла тишина, разве что я мог что-то говорить с нашим оператором Александром Бойко, и режиссер на нас покрикивал. Наталья настолько органично вписалась в историю, что ей все сразу поверили. Попытайтесь прожить тяжелые отношения в кадре под ярким светом в окружении тридцати человек. А теперь повторите девять раз. Это нужно уметь», – рассказал Андрей Хливнюк.

«За свою карьеру модели я участвовала, по-видимому, в тысяче съемок, но в клипе снималась впервые. Да еще и в клипе любимой группы! Конечно, я нервничала. Главное для меня было оправдать доверие Андрея и Стаса, сыграть убедительно и преодолеть свой внутренний стресс. Потому что клип останется навсегда. Это маленькое кино, и теперь я знаю, как его снимают. Интересно, что хотя буквально все было для меня новым — от спецгрима, который наносится гораздо дольше обычного, до повторяющихся дублей — это не сбивало. Напротив, чем больше «ран» появлялось на моем теле, тем лучше я понимала, что мне нужно делать. Шпага и костюм превращают – я чувствовала себя бойцом, они усиливали агрессию, усиливали внутренний конфликт, поэтому сцены на манеже играть было легко. А вот сцена в душе… Я думала, что это шутка. Нет никакой проблемы в том, чтобы целоваться на съемочной площадке. Мы актеры и выполняем свою работу, но как понять, что это не пошло? Ну и несмотря на заботу команды – было прохладно. Но мы справились быстро. С первого дубля. Или со второго. Или третьего?..» – поделилась впечатлениями Наталья Гоций.

Съемки клипа проходили в Киевской областной школе высшего спортивного мастерства Бровары. За каждым из музыкантов было закреплено свое место: диджей Валик играл у матов для прыжков в высоту, Паша Литвиненко в яме для прыжков в длину, прямо на песке, Дима Кувалин на фоне передвижных трибун, в которые прекрасно вписались его гитарные комбики, Инна между боксером грушами, Андрей в зоне для метания ядра, а барабаны Саши Люлякина установили на беговой дорожке, ограничив простор вокруг них барьерами.

В сценах фехтования Андрея Хливнюка и Натальи Гоций подменяли титулованные спортсмены Влада Харькова и Владимир.

«О роли Натальи Гоций я не раз говорил. Без нее клипа не было бы. И он был бы совсем другим без наших чемпионов, фехтовальщиков Влады и Владимира Станкевича. Власть и Владимир играли в сценах фехтования и показали, как ведут себя настоящие чемпионы – без капризов, без топания ножкой, они несколько часов ждали своего выхода и выложились по полной. Жаль, что у нас было мало времени на общение», — рассказал Андрей Хливнюк.

Читай также:

Артем Пивоваров показал сюрреалистический мир в новом клипе «Міраж»

Героиня «Киев днем и ночью» снялась в клипе украинской рок-группы