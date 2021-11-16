Артем Пивоваров — Міраж: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинский певец Артем Пивоваров представил клип на украинскую версию нового сингла «Міраж».

Смотреть премьеру клипа Артем Пивоваров — «Міраж» онлайн:

В видео артист переносит всех в сюрреалистический мир с анимированными фрагментами, розовыми облаками, черно-белыми сценами и зажигательными плясками. Этой работой Артем Пивоваров призывает не забывать смотреть вверх в небо, ведь там ждет та самая «путеводческая» звезда, которая поможет найти путь к мечте.

«Повседневность наших действий не обязывает нас ограничивать полет своих фантазий. Мысли и мечты, подобно облакам, могут принимать различные формы. Вы только позволяйте им летать! Чаще смотрите в небо!» – призвал певец.

Воплотить смелую идею видео взялся Тарас Голубков совместно с Inakshe Production. Специально для реализации идеи были построены целые отдельные пространства и привлечены лучшие специалисты по визуальным эффектам. К съемкам клипа был привлечен украинский чемпион по жонглированию колец — Даниил Лысенко, дополнивший клип своим виртуозным мастерством.

«История о путеводстве каждого человека, который у всех своя. При всех нелегких ситуациях, которые у нас случаются в жизни, нужно не отчаиваться, как бы это ни было банально, и смотреть не вниз, а поднять свой взгляд вверх и увидеть ее. А она, в свою очередь, обязательно «позвонит по телефону» и даст все нужные ответы», — рассказал Тарас Голубков.

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