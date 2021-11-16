Анна Тринчер показала, как выбирает размер силиконовой груди (ВИДЕО)

Селебрите готовится увеличить свой бюст

Украинская певица Анна Тринчер уже давно поговаривает в своих социальных сетях, что хотела бы увеличить грудь. Мол, это ее давняя мечта, но она никак не могла на нее решиться. А теперь звезда настроена достаточно решительно.

Недавно Анна Тринчер даже встретилась с пластическим хирургом, чтобы обсудить возможные варианты увеличения груди. Чтобы показать, как грудь певицы может выглядеть после операции, врач дал девушке примерить силиконовые накладки, имитирующие постоперационный эффект. Сейчас артистка думает, какой размер подходит ей больше – второй с половиной или третий. Видео по приему у хирурга Аня поделилась в своем Instagram.

«Я ДЕЛАЮ ГРУДЬ? Ещё не знаю… решаюсь на это уже несколько лет, а упорно решаюсь уже второй год! У меня долгая история с моей грудью… до 17 лет меня уверяли что она вырастет, но меня нашло обманывали! Не помогали ни капуста, ни спорт Н И Ч Е Г О! И вот вопрос ребром ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ! Все эти приколы про изюминку, инжир и будешь такая как все- не работают!» – написала Аня под видео с «примеркой груди».

Оказалось, что год назад Аня Тринчер почти решилась на операцию по увеличению груди, но скрылась в последний момент. Что ж, интересно, решится ли девушка на перемены на этот раз.

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