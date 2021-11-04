Квартиру Кэрри Брэдшоу теперь можно арендовать! Осуществилась мечта девушек

Все мы помним уютную квартирку Керри Брэдшоу (Сары Джессики Паркер) из культового сериала «Секс и город»

Так что для фанатов сейчас будет сенсационная новость! Теперь квартиру Керри Брэдшоу сможет арендовать каждый желающий. Об этом неожиданно сообщил сервис аренды жилья Airbnb. Как оказалось, это совместный проект Airbnb и Warner Bros., призванный прорекламировать продолжение сериала «And Just Like That…» («И просто так…»). А на рекламных фото появилась и сама Сара Джессика Паркер.

Правда, это не прям та самая квартира, где снимали сериал, она расположена не на тихой тенистой улочке Манхэттена, а в районе Челси. К тому же жилье может похвастаться оригинальным дизайном, желающие смогут точно почувствовать атмосферу сериала «Секс и город».

В квартире можно найти точную копию покрывала, использованного в оригинальной ленте, знаменитую подвеску Керри с ее именем и даже легендарную гардеробную обувь Брэдшоу и ее экстравагантный наряд, включая пачку из титров сериала, которую художница костюмов приобрела за пять долларов в винтажном магазине. И кто бы мог подумать, что эта одежда перевернет мир моды.

Также в квартире есть ноутбук, на котором Керри писала свои заметки для колонки в газете и кресло из кожи и дерева, которое героиня получила в подарок от своего бойфренда Эйдана Шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Airbnb (@airbnb)

Бронирование уникальной квартиры откроется 8 ноября 2021 года. Представляешь, сколько будет желающих?

Кстати, хоть интерьер квартиры воспроизведен, но это квартира Керри уже после ремонта. Фанаты сериала и фильмов-сиквелов помнят, что она долго жила в апартаментах, наполненных винтажными вещами, но изменила обстановку и цвет стен только после разрыва с Мистером Бигом (Джоном Престоном) в первом фильме.

Фото — кадры из сериала, Getty Images

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