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Квартиру Кэрри Брэдшоу теперь можно арендовать! Осуществилась мечта девушек

Квартиру Кэрри Брэдшоу теперь можно арендовать! Осуществилась мечта девушек

Все мы помним уютную квартирку Керри Брэдшоу (Сары Джессики Паркер) из культового сериала «Секс и город»

Так что для фанатов сейчас будет сенсационная новость! Теперь квартиру Керри Брэдшоу сможет арендовать каждый желающий. Об этом неожиданно сообщил сервис аренды жилья Airbnb. Как оказалось, это совместный проект Airbnb и Warner Bros., призванный прорекламировать продолжение сериала «And Just Like That…» («И просто так…»). А на рекламных фото появилась и сама Сара Джессика Паркер.

Правда, это не прям та самая квартира, где снимали сериал, она расположена не на тихой тенистой улочке Манхэттена, а в районе Челси. К тому же жилье может похвастаться оригинальным дизайном, желающие смогут точно почувствовать атмосферу сериала «Секс и город».

Квартиру Кэрри Брэдшоу теперь можно арендовать! Осуществилась мечта девушек

В квартире можно найти точную копию покрывала, использованного в оригинальной ленте, знаменитую подвеску Керри с ее именем и даже легендарную гардеробную обувь Брэдшоу и ее экстравагантный наряд, включая пачку из титров сериала, которую художница костюмов приобрела за пять долларов в винтажном магазине. И кто бы мог подумать, что эта одежда перевернет мир моды.

Также в квартире есть ноутбук, на котором Керри писала свои заметки для колонки в газете и кресло из кожи и дерева, которое героиня получила в подарок от своего бойфренда Эйдана Шоу.

 

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Публикация от Airbnb (@airbnb)

Бронирование уникальной квартиры откроется 8 ноября 2021 года. Представляешь, сколько будет желающих?

Квартиру Кэрри Брэдшоу теперь можно арендовать! Осуществилась мечта девушек

Кстати, хоть интерьер квартиры воспроизведен, но это квартира Керри уже после ремонта. Фанаты сериала и фильмов-сиквелов помнят, что она долго жила в апартаментах, наполненных винтажными вещами, но изменила обстановку и цвет стен только после разрыва с Мистером Бигом (Джоном Престоном) в первом фильме.

Квартиру Кэрри Брэдшоу теперь можно арендовать! Осуществилась мечта девушек

Фото — кадры из сериала, Getty Images

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