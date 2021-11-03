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«Дюну» Дені Вільнева висунули на «Оскар» у більше ніж 10 номінаціях

Дюну Дені Вільнева висунули на Оскар у більше ніж 10 номінаціях

У вересні «Дюна» Дені Вільнева стала абсолютним лідером українського кінопрокату

Компанія Warner Bros. висунула фільм Дені Вільнева «Дюна» на кінопремію «Оскар» у 14 категоріях з 24 наявних. Здається, що це заявка на справжній успіх. Церемонія оголошення переможців «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року.

Дюну Дені Вільнева висунули на Оскар у більше ніж 10 номінаціях

Творці «Дюна» претендують на наступні номінації:

  1. Найкращий фільм
  2. Найкращий режисер
  3. Найкращий адаптований сценарій
  4. Найкраща чоловіча роль
  5. Найкраща жіноча роль другого плану
  6. Найкраща чоловіча роль на другому плані
  7. Найкраща робота оператора
  8. Найкращий монтаж
  9. Найкращий художник-постановник
  10. Найкращі костюми
  11. Найкращий грим та зачіски
  12. Найкращий звук
  13. Найкращі візуальні ефекти
  14. Найкращий саундтрек

Дюну Дені Вільнева висунули на Оскар у більше ніж 10 номінаціях

Зокрема, до списку кандидатів на «Найкращу чоловічу роль» може потрапити Тімоті Шаламе, а Дені Вільньов номінуватиметься на «Найкращого режисера», що в принципі не дивно.

Дюну Дені Вільнева висунули на Оскар у більше ніж 10 номінаціях

Не можемо не згадати, що «Дюна» Дені Вільнева стала найкасовішим релізом часів «коронавірусної доби». Другий вікенд прокату приніс 22,45 млн гривень, а 11 днів показів у кінотеатрах – 67,48 млн гривень.

Фото – кадри з фільму

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