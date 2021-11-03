«Дюну» Дені Вільнева висунули на «Оскар» у більше ніж 10 номінаціях

У вересні «Дюна» Дені Вільнева стала абсолютним лідером українського кінопрокату

Компанія Warner Bros. висунула фільм Дені Вільнева «Дюна» на кінопремію «Оскар» у 14 категоріях з 24 наявних. Здається, що це заявка на справжній успіх. Церемонія оголошення переможців «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року.

Творці «Дюна» претендують на наступні номінації:

Найкращий фільм Найкращий режисер Найкращий адаптований сценарій Найкраща чоловіча роль Найкраща жіноча роль другого плану Найкраща чоловіча роль на другому плані Найкраща робота оператора Найкращий монтаж Найкращий художник-постановник Найкращі костюми Найкращий грим та зачіски Найкращий звук Найкращі візуальні ефекти Найкращий саундтрек

Зокрема, до списку кандидатів на «Найкращу чоловічу роль» може потрапити Тімоті Шаламе, а Дені Вільньов номінуватиметься на «Найкращого режисера», що в принципі не дивно.

Не можемо не згадати, що «Дюна» Дені Вільнева стала найкасовішим релізом часів «коронавірусної доби». Другий вікенд прокату приніс 22,45 млн гривень, а 11 днів показів у кінотеатрах – 67,48 млн гривень.

Фото – кадри з фільму

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